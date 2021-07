Romano: «Milan, Damsgaard piace ma trattare con la Samp non è facile»

L’esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha rilasciato qualche dichiarazione sulla situazione Damsgaard per il Milan

La pista Damsgaard sembra in salita per il Milan. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, i rossoneri trovano molti ostacoli nella trattativa con la Sampdoria, che non sembra intenzionata a mollare il gioiellino danese. Anche il Tottenham ha osservato il giocatore negli scorsi mesi.

«Il Tottenham ha osservato Damsgaard a lungo negli scorsi mesi, ma non c’è nessuna offerta o trattativa avanzata. Il Milan ha sempre apprezzato il giocatore, ma non è un affare semplice con la Sampdoria.»