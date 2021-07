Ferrari, agente FIFA: «Warren Bondo? Può diventare molto forte»

Ferrari, agente Fifa, ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di Sky Sport su Warren Bondo, gioiello seguito dal Milan

«È un ragazzo molto forte, da un futuro piuttosto radioso, può essere uno dei più importanti talenti del calcio francese. Può giocare sia a 2 che a 3 che a centrocampo, può fare sia il centrocampista centrale che la mezzala. Può stare in prima squadra, ma deve fare esperienza e adattarsi al campionato italiano. Al Nancy non è che sono contentissimi di cedere il giocatore, ma è in scadenza a giugno 2022 quindi diciamo che si può negoziare».