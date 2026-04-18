Ferrara a La Gazzetta: «In Champions? Deve, deve. A Verona non può sbagliare perché le altre corrono»

Ferrara intervistato da La Gazzetta dello Sport oltre ad aver toccato in generale il discorso calcio italiano ha parlato anche del Milan di Allegri

Ciro Ferrara sarà uno dei talent del Mondiale 2026 raccontato da DAZN. Su La Gazzetta dello Sport oggi ha proposto queste riflessioni sul calcio italiano ed ha parlato anche del Milan di Massimiliano Allegri:

ALLEGRI RIPORTERA’ IL MILAN IN CHAMPIONS «Deve, deve… Il Milan è sempre stato secondo in classifica e ha lottato per lo scudetto. Il ko con il Napoli è stato una bella botta e contro l’Udinese l’ho visto spento. A Verona non può sbagliare perché le altre corrono».

QUAL È LA SQUADRA CHE GUARDA PIÙ VOLENTIERI «Il Como lo vede sempre quando posso, anche se mi spiace che non schieri neppure un italiano».

IL TERZO MONDIALE SENZA ITALIA «Dobbiamo prenderne atto: non abbiamo i migliori in circolazione e gli italiani non crescono più. Bisogna dare spazio ai giovani. Non basta mettere una percentuale di italiani nelle rose: devono poi avere la possibilità di giocare, altrimenti è tutto inutile».

MALAGÒ O ABETE ALLA GUIDA DELLA FIGC «Malagò mi sembra che possa essere il profilo giusto anche per l’orientamento delle società di A. Anche Abete però è bravo e lo conosco bene visto che è stato il mio presidente. Di certo in Figc vedrei bene Maldini come riferimento per l’area sportiva».