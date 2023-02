Ferlaino: «Milan e Inter hanno sbagliato il mercato». L’analisi dell’ex Presidente del Napoli sulle rivali dei partenopei

Intervistato al Corriere dello Sport, l’ex Presidente del Napoli Corrado Ferlaino ha parlato delle rivali dei partenopei e dei loro errori.

Ecco le sue parole: «Milan e Inter sono crollate per aver sbagliato il mercato e determinate scelte; la Juventus è fuori per la vicenda di cui si è venuti a conoscenza; temevo la Roma, lo confesso, però ha perso a Napoli ed è fuori: in caso contrario, l’avrei considerata ancora un avversario».