Ferguson Milan, Serie A ormai pazza per lo scozzese: tutti i club in corsa e le novità sul futuro del centrocampista

Tra i pezzi pregiati del Bologna di questa stagione non può non essere citato Lewis Ferguson, centrocampista che con Thiago Motta ha raggiunto vette mai esplorate in carriera.

Lo scozzese in estate potrebbe lasciare il club rossoblu per spiccare il volo in una big. Non ci sarebbe soltanto il Milan, che comunque lo marca più o meno stretto. Su Ferguson sono da segnalare in particolare gli interessi di Napoli e Juventus. Lo scrive la Gazzetta.