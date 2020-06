Femminile, Bonansea: «Sarebbe bello ripartire da Juventus-Milan»

Intervistata da La Stampa, la giocatrice juventina Bonansea ha parlato del calcio femminile e della sfida Juventus-Milan

Intervistata da La Stampa, la giocatrice juventina Bonansea ha parlato del calcio femminile e della sfida Juventus-Milan: «Il nostro movimento è fatto ancora di diverse tipologie e quindi è difficile uniformarlo. Si andrà verso squadre delle stessa portata, figlie di club professionisti. Nel mentre però non possiamo restare ferme perché io gioco a calcio a tempo pieno, ci sono diritti che mi vanno riconosciuti. Non ci faremo mettere all’angolo, veniamo da troppo lontano e il Mondiale non può essere spazzato via come niente fosse dopo quello che abbiamo dato alla gente. Campionato? Fosse per me giocherei sempre, ma qui bisogna fare un passo indietro. La Juve può permettersi i protocolli di sicurezza, ma altri club non lo so. Sentiamo che cosa ci dicono nel consiglio di giovedì. Sarebbe bello riprendere da Juve-Milan partita in programma anche al maschile, vedi le coincidenze».