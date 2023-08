Federico Redondo Milan: si allarga la lista a centrocampo. TUTTI i dettagli legati al figlio d’arte dell’Argentinos Juniors

Come riferito da Tuttosport, il calciomercato Milan ha in mente un nuovo nome per rinforzare il proprio centrocampo.

Trattasi di Federico Redondo, centrocampista argentino classe 2003 in forza all’Argentinos Juniors. Il suo cognome non risuona nuovo nelle orecchie dei tifosi rossoneri: è figlio di Fernando, che oltre alle magliette di Tenerife e Real Madrid nella sua carriera ha vestito anche quella del Milan dal 2000 al 2004.