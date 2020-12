Federcalcio francese: «Razzismo in Champions inaccettabile, la Uefa…»

Le Graet, presidente della federazione calcistica francese, ha commentato i fatti accaduti nella sfida di Champions del PSG

Le Graet, presidente della federazione calcistica francese, ha commentato i fatti accaduti nella sfida di Champions del PSG: «Vorrei rendere omaggio all’atteggiamento delle due squadre che hanno preso una decisione forte ed esemplare quando hanno lasciato il campo.

Questi incidenti inaccettabili non hanno posto in uno stadio. L’indagine condotta dall’Uefa dovrebbe far luce su questi incidenti e prendere le sanzioni necessarie in caso di osservazioni razziste».