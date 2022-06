Fedele: «Zaniolo è atipico. Se alla Roma danno i giusti soldi va via». Le sue dichiarazioni a Tuttomercatoweb

Enrico Fedele, dirigente calcistico, ha rilasciato qualche dichiarazione su Nicolò Zaniolo. Le sue dichiarazioni a TMW.

«Se gli danno i soldi giusti alla Roma, va via. E’ atipico, ha una forza fisica unica, non so se è pari all’intelligenza tattica e al sacrifico. Deve ancora maturare, ma è un calciatore da grandi potenzialità»