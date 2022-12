Fazio sul Milan: «Il pareggio nella scorsa stagione ci ha dato modo di credere che potevamo salvarci». Le parole del difensore della Salernitana

Federico Fazio ha parlato della sfida contro il Milan del 4 gennaio ai microfoni di Sky. Ecco le parole del difensore della Salernitana:

«Il Milan è una squadra molto forte. Quando ripartiamo avremo Milan, Torino, Atalanta e Napoli. Sono partite toste, ma le preferisco così. Se vogliamo arrivare più in alto possibile in classifica dobbiamo sfruttare al meglio le sfide contro queste squadre. Ricordo molto bene la prima partita quando è arrivato Nicola, sapevamo molto bene che avevamo buoni giocatori e giocare, pareggiando, e forse meritando anche qualcosina in più contro una grande squadra come il Milan che poi ha vinto il campionato ci ha dato modo di credere che potevamo salvarci»