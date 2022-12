Fattore Giroud: i numeri del 2022 e gli obiettivi per il 2023

Olivier Giroud ha vissuto un 2022 da protagonista con lo scudetto con il Milan e la finale Mondiale con la Francia, ora nel 2023…

Olivier Giroud ha vissuto un 2022 da protagonista con lo scudetto con il Milan e la finale Mondiale con la Francia, totalizzando tra amichevoli e partite ufficiali con club e Nazionale 30 gol.

Ora nel 2023 dopo le meritatate vacanze, l’obiettivo è quello di andare avanti con i rossoneri magari mettendo nero su bianco sigillando l’accordo per il rinnovo che club e tifosi si augurano magari trascinando la squadra con con pesanti nella seconda parte di stagione verso la seconda stella, magari partendo da un gol all’Arechi che gli permetterebbe di arrivare a 300 gol in carriera oltre che la doppia cifra di reti in stagione.