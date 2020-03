Fatih Terim: «Sono positivo al coronavirus, sto bene, sono in buone mani»

Fatih Terim, ex allenatore rossonero, è risultato positivo al test del coronavirus ma le sue condizioni di salute restano buone

L’ex allenatore rossonero, Fatih Terim, è risultato positivo al test del coronavirus. Direttamente sul proprio account Twitter ha voluto spiegare la situazione, sottolineando che le sue condizioni di salute restano ancora buone, rasserenando i tifosi e suoi fans.

«Dopo aver svolto i test per il Coronavirus, sono risultato positivo. Sono in buone mani in ospedale. Non vi preoccupate, presto vi darò nuove informazioni».