Fascia di sinistra tra le migliori in Serie A, problemi a destra

Senza dubbio uno dei punti di forza di questo Milan è la fascia sinistra. Paolo Maldini ha avuto il merito di portare a Milanello Theo Hernandez che ha fatto dimenticare anni di Ricardo Rodriguez, Costant, Taiwo e soci. L’inserimenti di Ante Rebic, che anche quando agisce da attaccante tende ad allargarsi a sinistra, ha creato un ingranaggio perfetto che sta trascinando il Milan.

Lo stesso non si può dire per la fascia destra. L’alternarsi di Conti e Calabria dimostra le lacune sulla corsia. Alexis Saelemaekers non è ancora ritenuto pronto da Stefano Pioli che infatti lo sta facendo giocare con il contagocce. Solo Samu Castillejo, pur tra alti e bassi, sembra non far rimpiangere Suso, finito in prestito al Siviglia.