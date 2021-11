Faivre Milan: si può concludere a gennaio a una condizione. Il punto

Continuano le voci che vorrebbero Romain Faivre vicinissimo all’arrivo al Milan. Secondo un’indiscrezione, ci sarebbe una condizione

La dirigenza del Milan continua a lavorare per portare in rossonero Romain Faivre, trequartista del Brest già vicino al Milan durante la sessione estiva di mercato.

Secondo quanto riportato da SportMediaset, condizione essenziale per portare il talento in rossonero, sarebbe la cessione di Samu Castillejo nel mercato invernale. La cifra potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.