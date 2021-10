Castillejo Milan: ecco quando tornerà lo spagnolo, le ultime

Samu Castillejo resterà fermo ai box per diverso tempo dopo l’infortunio ai flessori della coscia sinistra, ecco le ultime

Samu Castillejo resterà fermo ai box a causa dell’infortunio rimediato contro il Bologna. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia sinistra.

Lo spagnolo, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, non tornerà a disposizione di Stefano Pioli prima del 7 novembre, dunque lo potremmo rivedere solamente dopo la sosta.