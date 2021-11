Di Marzio: «Il rinnovo di Kessié è complicato, su Faivre...»

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, le sue parole

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di Sky Sport, ha fatto il punto sul calciomercato del Milan, le sue parole sul rinnovo di Kessié e il possibile arrivo di Faivre a gennaio:

RINNOVO KESSIE – «Difficile. Più passa il tempo più l’intesa è difficile. La forbice è importante. Il Milan è arrivato ad offrire 6/6,5 milioni più i bonus, la richiesta è più alta, secondo me sfiora i 9 milioni. Sè non si abbassa la richiesta difficile che si arrivi ad un accordo. C’è ancora tempo per Kessiè per tornare indietro e fare un ragionamento diverso»

BALLO TOURE – «Non mi risulta che il Milan voglia darlo via in prestito»

FAIVRE – «Anche qui non mi risulta che il Milan stia facendo dei tentativi per portarlo in rossonero a Gennaio. Non è una pista caldissima ad oggi»