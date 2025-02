Fagioli Milan, spunta il nome dell’italiano a centrocampo! Proposto nelle ultime ore, il Diavolo riflette

Fagioli Milan, il centrocampista italiano è stato proposto nelle ultime ore al club rossonero: il Diavolo riflette e prende nota

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan valuterà fino alla fine la possibile di inserire un centrocampista in rosa.

Molti tifosi continuano poi a chiedere anche un innesto in mezzo al campo. Con il rientro di Bennacer, almeno a livello numerico, il Milan è posto a centrocampo, ma l’algerino è lontano dalla condizione migliore e a questo si aggiunge il fatto che Loftus-Cheek è ancora ai box per infortunio. Per questo motivo, i dirigenti rossoneri restano vigili e pronti a cogliere qualche eventuale occasione. Se arrivasse un centrocampista inseribile nella casella vuota dei quattro formati in un vivaio italiano, Conceiçao sarebbe sicuramente più tranquillo. Negli ultimi giorni sono stati proposti da intermediari sia Bondo che Fagioli, ma il Milan per ora non approfondito nessuna delle due opzioni.