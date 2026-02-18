Connect with us

Fabregas verso Milan Como: «Senza Rabiot hanno comunque Jashari, sanno gestire la partita»

2 ore ago

Fabregas e la sfida al Milan rappresentano il tema caldo della vigilia a San Siro, dove il tecnico spagnolo si prepara ad affrontare i rossoneri

L’attesa per il match di questa sera è altissima, soprattutto per valutare come la formazione rossonera reagirà alle assenze pesanti in mezzo al campo. Cesc Fàbregas, tecnico dei lariani ed ex fuoriclasse di Arsenal e Barcellona, ha sottolineato come la forza dei rossoneri risieda nella qualità complessiva della rosa, che permette di mantenere inalterata l’efficacia tattica anche quando mancano i titolari inamovibili. La capacità di controllo dei ritmi di gioco rimane, secondo l’allenatore iberico, il pericolo principale per chiunque affronti il club meneghino in questa stagione.

Il focus si è spostato inevitabilmente su Adrien Rabiot, il “Duca” del centrocampo francese noto per la sua fisicità e intelligenza, la cui assenza potrebbe pesare negli equilibri della mediana. Tuttavia, il tecnico ospite ha messo in guardia i suoi sull’impatto di Ardon Jashari, giovane talento svizzero dotato di geometrie precise e grande personalità, pronto a prendere le redini del gioco. Con sole due sconfitte stagionali, il gruppo di Allegri ha dimostrato una maturità tale da saper gestire ogni fase della partita, indipendentemente dagli interpreti scelti.

Le dichiarazioni di Fabregas

Nella conferenza stampa ufficiale, Cesc Fàbregas ha analizzato così la forza degli avversari:

«Manca Rabiot? Hanno anche Jashari ad esempio. Ma sono una grandissima squadra, hanno perso solo 2 partite, ma sanno come gestire la partita».

