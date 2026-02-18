Probabili formazioni Milan Como: Allegri rivoluziona i rossoneri, grossa chance per Jashari

Probabili formazioni Milan Como: Allegri rivoluzione il centrocampo lanciando titolare Jashari. Davanti Leao e Nkunku

Il clima attorno al recupero di stasera a San Siro è un mix di tensione agonistica e filosofia pura. Mentre il rumore mediatico post Inter-Juventus non accenna a placarsi, Massimiliano Allegri traccia la linea di demarcazione per i suoi: isolamento totale per proteggere la striscia di 23 risultati utili. Dall’altra parte, Cesc Fàbregas risponde con la calma di chi sa che il suo progetto è solo all’inizio.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

Il duello tra i tecnici

Le parole dei due allenatori delineano una sfida tanto tattica quanto psicologica:

Il “Metodo Allegri”: “Il Milan deve giocare con il paraocchi”, ha sentenziato il tecnico livornese. L’obiettivo è ignorare le polemiche arbitrali del Derby d’Italia e concentrarsi su un Como definito pericoloso se affrontato senza ordine. “Se sei disordinato, rischi la brutta figura”, avverte Max, che stasera lancerà la coppia Leão-Nkunku .

“Il Milan deve giocare con il paraocchi”, ha sentenziato il tecnico livornese. L’obiettivo è ignorare le polemiche arbitrali del Derby d’Italia e concentrarsi su un Como definito pericoloso se affrontato senza ordine. “Se sei disordinato, rischi la brutta figura”, avverte Max, che stasera lancerà la coppia . La Filosofia di Cesc: Fàbregas non cerca scuse dopo il KO con la Fiorentina. “Giocare bene non vuol dire sempre vincere”, spiega lo spagnolo, ribadendo che il Como è una società giovane non ancora pronta per traguardi come lo scudetto. Per lui, la coerenza viene prima dei risultati: “Succeda quel che succeda, il mio messaggio non cambia”.

Fàbregas non cerca scuse dopo il KO con la Fiorentina. “Giocare bene non vuol dire sempre vincere”, spiega lo spagnolo, ribadendo che il Como è una società giovane non ancora pronta per traguardi come lo scudetto. Per lui, la coerenza viene prima dei risultati: “Succeda quel che succeda, il mio messaggio non cambia”. Il Caso Morata e Nico Paz: Fàbregas ha confermato le scuse di Alvaro Morata per l’espulsione, sottolineando che un campione deve saper gestire le provocazioni. Su Nico Paz, in ombra nell’ultimo periodo, il tecnico è stato diretto: “Se sei speciale e non attraversi un buon momento, devi accettare la critica. Lui sta bene, ma la squadra ha trovato dinamiche anche senza di lui”.

La chiave della partita

Il Milan punterà sulla solidità e sulla velocità di Nkunku per scardinare un Como che, nonostante l’assenza di Morata, cercherà di imporre il proprio palleggio. La “partita ordinata” chiesta da Allegri sarà il test definitivo per la nuova mediana guidata da Modric e dal giovane Jashari.

Probabili formazioni Milan Como

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. Allenatore: Allegri. A disposizione: Terracciano, Torriani, Estupinan, Gabbia, Odogu, Saelemaekers, Fofana, Pulisic, Nkunku, Fullkrug. Indisponibili: Gimenez. Squalificati: Rabiot. Diffidati: Athekame, Fofana, Rabiot.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alex Valle; Perrone, Da Cunha; Vojvoda, Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas. A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Caqueret, Sergi Roberto, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Carlos, Addai, Van der Brempt. Indisponibili: Goldaniga, Diao. Squalificati: Morata. Diffidati: Da Cunha, Addai, Paz.