Fabregas Milan, Zazzaroni svela un retroscena: le dichiarazioni sullo spagnolo. Segui le ultimissime sul club rossonero

Ivan Zazzaroni, nel corso di Pressing, trasmissione andata in onda ieri sera su Canale 5, ha parlato della questione relativa all’allenatore del Milan. Il giornalista, direttore del Corriere dello Sport, si è concentrato su Cesc Fabregas. Attuale tecnico del Como, con il quale sta per conquistare una salvezza tranquilla in Serie A.

LE PAROLE – «Fabregas ha detto di no al Milan, come ha detto di no alla Roma».