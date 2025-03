Fabregas Milan, lo spagnolo resta una fortissima tentazione: rosa rossonera decisiva, la clamorosa indiscrezione

Fabregas Milan, l’attuale allenatore del Como resta una fortissima tentazione per la panchina della prossima stagione

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan come allenatore per la prossima stagione, in caso di divorzio da Sergio Conceicao, continua a cullare la tentazione legata a Cesc Fabregas, attuale allenatore del Como.

Tentazione Fabregas. Il Milan già gli somiglia Da Maignan a Fofana, da Thiaw a Gimenez: nella rosa rossonera ci sono tanti profili ideali per esaltare l’idea di calcio di Cesc. Le riflessioni sono tuttora in corso.