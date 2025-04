Fabregas Milan, lo spagnolo ha rifiutato i rossoneri? La rivelazione lascia pochissimi dubbi

Fabregas Milan, il tecnico spagnolo, secondo la ricostruzione del giornalista Ivan Zazzaroni, avrebbe rifiutato i rossoneri

Ospite a Pressing, Ivan Zazzaroni ha svelato un importante retroscena sulla panchina del Milan della prossima stagione:

PAROLE – «Il Milan non pensa ancora al nuovo allenatore perchè non ha ancora il direttore sportivo. Affideranno al nuovo ds la scelta del nuovo tecnico. Fabregas ha già detto di no, così come ha detto di no alla Roma. I nomi che accostano al Milan sono sempre gli stessi, come per esempio Conte. Si parla, ma non ne parlano loro».