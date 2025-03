Fabregas Milan, arriva l’annuncio: sul prossimo allenatore rossonero

Fabregas Milan – Per il prossimo allenatore dei rossoneri arriva l’annunio del giornalista sul proprio canale YouTube

Carlo Pellegatti, noto giornalista di fede rossonera, sul suo canale YouTube ha parlato di quelle che potrebbe essere il nuovo allenatore del Milan. Secondo lui, il club, avrebbe scelto Cesc Fabregas, attuale tecnico del Como.

LE PAROLE – «Il Milan ha scelto Fabregas, ma lui starebbe valutando perché forse non si sente pronto per il grande salto. Fabregas ha incontrato Ancelotti lo scorso 20 marzo per Nico Paz e non escludo che possa avergli chiesto del Milan».