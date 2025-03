Fabregas Milan, il tecnico del Como è in pole per il post Conceicao! Contatti serrati, tutti i dettagli

Fabregas Milan, l’attuale tecnico del Como è in pole per diventare il nuovo allenatore rossonero a giugno: tutti i dettagli

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan sono già avanzate le discussioni per quanto riguarda la scelta del tecnico per la prossima stagione. Salvo miracoli in campionato infatti Conceicao non verrà confermato anche se gli è stata ribadita la fiducia da qui al termine dell’annata.

Il nome che mette tutti d’accordo a casa Milan è quello di Cesc Fabregas con cui i contatti sono già partiti per cercare di anticipare la nutrita concorrenza. Le due alternative risponderebbero ai nomi di Sarri e De Zerbi.