Fabregas furioso: «Per me non è fuorigioco, perché la palla la fermano quando gli pare»

Fabregas al termine di Milan Como ai microfoni di DAZN ha commentato così il gol annullato alla sua squadra

Nel post partita di Milan-Como, 29esima giornata di Serie A, vinta 2-1 dai rossoneri, ai microfoni di DAZN è intervenuto Cesc Fabregas. Questo il duro attacco al Var sul gol annullato:

«Questo per me non è fuorigioco, perché se la palla la ferma un millisecondo prima cambia il fuorigioco. Perché la palla la fermano quando gli pare a loro. Ci sono tanti episodi in questa stagione che ci fanno arrabbiare»

«Detto questo complimenti al Milan, una squadra da Champions con giocatori internazionali»