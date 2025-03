Fabregas Milan, Ottavio Bianchi sicuro: «Dovrebbe accettare la corte dei rossoneri per un motivo. Sul suo Como dico questo»

Fabregas Milan, l’ex tecnico Ottavio Bianchi ha consigliato l’attuale tecnico del Como: corte dei rossoneri da accettare. Le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ottavio Bianchi ha dichiarato:

PAROLE – «Se Fabregas farebbe bene ad accettare la corte di una big come il Milan? Non lo conosco di persona,ma da grande giocatore quale è stato,mi sembra abbia raggiunto un buon equilibrio come uomo. È chiaro poi che se ci sono dei treni che passano, è umano e legittimo prenderli. Se mi piace come gioca il suo Como? Sì molto. Proprio la mentalità, un gioco alla mano dove non si butta mai via la palla e c’è un continuo movimento collettivo. Mi piace anche che nessuno si lamenta quando esce, anzi dà l’appoggio al compagno».