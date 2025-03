Fabregas a DAZN: «Vogliamo sfruttare Nico Paz tra le linee. Tante Big su di me? Sul mio futuro dico questo»

Fabregas a DAZN. Le dichiarazioni dell’allenatore del Como a pochi minuti dall’inizio della partita del campionato di Serie A contro il Milan

A pochi minuti dall’inizio del match del Milan contro il Como Fabregas ha dichiarato:

LE PAROLE – «Abbiamo scelto di mettere un attaccante in più per svolgere la fase offensiva in modo diverso. Vogliamo sfruttare le migliori caratteristiche di Nico Paz, soprattutto tra le linee. Per quanto riguarda il mio futuro ho firmato un lungo contratto al Como perché c’è un grande progetto. Vogliamo costruire qualcosa di importante, ringrazio davvero la città per tutto quello che mi sta dando».