Ravezzani sentenzia: «Giroud è il problema del Milan. Sulla zona Champions ho questo pensiero»

Fabio Ravezzani, giornalista, ha commentato il pareggio del Milan contro l’Atalanta: Giroud grosso problema per i rossoneri

Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha parlato così della gara di ieri sera tra Milan e Atalanta:

PAROLE – «Il Milan pareggia una partita che poteva vincere per quanto ha saputo costruire. Rammarico minimo: la classifica ormai è stabilizzata in zona Champions. Ma la media gol di Giroud (1 ogni 240’) dimostra che il principale bomber non potrà essere lui nella prossima stagione».