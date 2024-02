Capello sul Milan: «Il sorteggio di Europa League è stato benevolo ma i rossoneri sono un rebus. Pioli deve sistemare questa cosa»

Fabio Capello, ex tecnico del Milan, ha commentato il momento dei rossoneri dopo il sorteggio di Europa League: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha parlato così del momento del Milan dopo il sorteggio di Europa League:

PAROLE – «Non è andata affatto male, nell’urna c’era molto di peggio, il Milan ha almeno un 60% di possibilità di passare. Anche se… è un rebus. Potenzialità da grande ma non sai mai quale squadra scenderà in campo. Ci sono due Milan, quello sicuro, dominante e attento che ha battuto 3-0 il Rennes a San Siro e quello incerto e vulnerabile che ha preso tre gol in Francia. Lo Slavia Praga può diventare pericoloso se il Milan non troverà l’equilibrio che gli manca. Le squadre che subiscono pochi gol, oltre ad avere grandi difensori, hanno un grande equilibrio tattico: i rossoneri a volte sembrano troppo esposti in avanti, il centrocampo fatica e la difesa va in sofferenza».