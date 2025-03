Condividi via email

Fabbian Milan, è lui il nuovo obiettivo del mercato rossonero: le ultimissime sul club rossonero e sui movimenti del calciomercato

Come riporta il giornalista Francesco Guerrieri, il Milan ha un nuovo obiettivo per il proprio mercato estivo e si tratta di Fabbian del Bologna.

Il centrocampista non sta trovando con Italiano lo stesso spazio trovato l’anno scorso con Thiago Motta. In estate potrebbe decidere di cambiare squadra e i rossoneri stanno valutando un suo possibile acquisto per rinforzare il centrocampo.