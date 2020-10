Ex rossoneri, saltata la trattativa tra Flamini e il Monza

Ex rossoneri, Flamini era in trattativa con il Monza. Tuttavia, nelle ultime ore la trattativa si sarebbe arenata

Mathieu Flamini nei suoi anni al Milan si era conquistato la simpatia e la fiducia dei tifosi. Il centrocampista, arrivato a parametro zero dall’Arsenal, alla lunga si era dimostrato un gregario utilissimo tanto da diventare una sorta di senatore nello spogliatoio rossonero.

A distanza di qualche anno il francese si è ritrovato in trattativa con il Monza d Silvio Berlusconi. L’ipotesi era quella di giocare in Serie B per guidare la risalita dei brianzoli, in compagnia di altri ex milanisti come Paletta e Boateng. Tuttavia, nelle ultime ore la trattativa si sarebbe arenata e il tutto si sarebbe risolto con un nulla di fatto.