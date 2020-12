Ex rossoneri, Muntari conteso da due squadre di Serie B

Muntari potrebbe potrebbe presto tornare a giocare in Italia. L’ex rossonero ha ricevuto due proposte dalla Serie B

Muntari potrebbe potrebbe presto tornare a giocare in Italia. L’ex rossonero ha ricevuto due proposte dalla Serie B per tornare in campo. Sul piatto c’è l’offerta della Reggina, che ospita già una fitta colonia di ex rossoneri: da Menez a Mastour, passando per Plizzari in prestito.

L’alternativa sarebbe la Cremonese. Anche in questo caso c’è un filo indiretto con il Milan: l’attuale direttore sportivo della squadra lombarda è infatti Ariedo Braida.