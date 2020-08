Ex rossoneri, la Reggina pronta a chiudere per Rami

Rami, la Reggina sarebbe vicina a chiudere un’altra operazione di mercato. Diventa più folta la colonia rossonera

Secondo quanto riportato oggi dalla redazione di gazzetta.it, la Reggina sarebbe vicina a chiudere un’altra operazione di mercato, sempre per un ex rossonero. Adil Rami, ex difensore del Milan, avrebbe accettato l’offerta di ingaggio da parte dei calabresi e sarebbe prossima alla firma. Ricordiamo come recentemente abbiano firmato con gli amaranto anche Hachim Mastour, Jeremy Menez e Alessandro Plizzari (prestito senza diritto di riscatto). Ora la colonia milanista potrebbe diventare ancora più folta con l’arrivo del centrale all’ultima stagione nelle fila del club russo del Sochi.