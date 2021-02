Emanuele Pecorino, ex giocatore della Primavera del Milan, si è trasferito alla Juventus Under 23. Gli aggiornamenti

Emanuele Pecorino, ex giocatore della Primavera del Milan, si è trasferito alla Juventus Under 23. Il giocatore, che nell’ultimo anno aveva giocato a Catania, ha trovato l’accordo per il trasferimento in bianconero.

Nella scorsa stagione in rossonero il giocatore aveva collezionato 19 presenze e dieci gol.