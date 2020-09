Ex rossoneri, El Shaarawy potrebbe andare alla Juventus

Le agenzie di scommesse mostrano quote relativamente basse per un ritorno di Stephan El Shaarawy in Italia

Le agenzie di scommesse mostrano quote relativamente basse per un ritorno di Stephan El Shaarawy in Italia. Il Faraone è richiesto dalla Juventus con una quota di vestire la maglia bianconera vicina al 3.50. Andrea Pirlo lo avrebbe chiesto alla dirigenza per rinforzare il proprio reparto avanzato che è orfano di Gonzalo Higuain. L’egiziano, attualmente in Cina allo Shenhua Shanghai, ha giocato al Milan tra il 2011 e il 2015 collezionando 102 presenze e 27 gol. Successivamente ha giocato al Monaco, alla Roma e dal luglio del 2019 in Cina.