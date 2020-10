Ex rossoneri, Borini potrebbe tornare in Premier League

Fabio Borini potrebbe presto tornare in Inghilterra. Il giocatore polivalente con un passato in maglia rossonera si ritrova svincolato

Fabio Borini potrebbe presto tornare in Inghilterra. Il giocatore polivalente con un passato in maglia rossonera si ritrova attualmente svincolato. Dopo l’esperienza con la maglia dell’Hellas Verona l’attaccante è alla ricerca di un nuovo club per concludere la propria carriera.

L’agente del giocatore sta trattando in questi giorni con la dirigenza dello Swansea. Borini sarebbe entusiasta di tornare in Premier League, campionato che più si addice alle sue caratteristiche di gioco. Inoltre, fattore da non sottovalutare, la moglie del giocatore è di nazionalità inglese e gradirebbe tornare in patria.