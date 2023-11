L’ex rossonera Piemonte in gol con l’Everton: «Spero sia il primo di tanti. Sull’ambiente inglese…». Tutte le parole della calciatrice

L’ex calciatrice del Milan Femminile Piemonte ha parlato sul sito del club inglese dopo il primo gol con l’Everton.

PAROLE – «È una sensazione incredibile, questa squadra e questi tifosi sono simili a me, hanno quel fuoco dentro, l’atteggiamento di chi non si ferma mai. Sono così felice di aver segnato il mio promo gol per questa squadra e spero che questo sia solo uno dei tanti gol a venire. Sono triste però perché non è servito a portare a casa i tre punti, ma avrò sempre questa fame di segnare per aiutare la squadra. Lo standard della Super League è molto alto e bisognare essere clinici. La prossima gara sarà molto importante, dobbiamo portare a casa i tre punti perché col Bristol ne abbiamo buttati via due».