Ex Milan, Pirlo spiega: «Alla Sampdoria troppi infortuni? Anche la squadra di Pioli ne ha avuti molti e la colpa... »

Ex Milan, Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, ha citato i rossoneri per spiegare la grande mole di infortuni della Sampdoria

Andrea Pirlo, attuale tecnico della Sampdoria ed ex Milan, ha parlato così in conferenza stampa dei tanti infortuni in casa blucerchiata:

PAROLE – «Sapessimo il problema lo avremmo già sistemato. Il calcio vive di questi episodi. Anche il Milan ha avuto un sacco di infortuni e la colpa si è data ad uno o ad un altro ma son cose che succedono. A noi sono accaduti anche infortuni a giocatori giovani che non conoscono ancora il loro corpo e non sanno quando fermarsi e non sanno magari gestire il dolore».