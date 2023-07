Maldini nello staff della Nazionale? L’ex Milan ha un’altra idea! Gravina sogna l’ex dt rossonero, ma lui pensa a Parigi

Secondo quanto scrive questa mattina il Corriere dello Sport, l’ex direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini potrebbe ricevere un’offerte per entrare nello staff della Nazionale di Mancini. L’ex capitano rossonero sarebbe stato individuato dal presidente federale Gabriele Gravina come possibile candidato del capo-delegazione. Un ruolo che è rimasto vacante dopo la scomparsa di Gianluca Vialli.

Non c’è un’offerta ufficiale, anche perché il suo futuro potrebbe svolgersi in Francia, a Parigi. Il PSG potrebbe offrirgli un ruolo operativo, che non vada in contrasto con il ruolo di Luis Campos.