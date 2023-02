Ex Milan, Lazetic: 17 secondi per siglare la prima rete con l’Altach. Subito a segno l’ex giocatore rossonero in amichevole

Marko Lazetic ha lasciato il Milan per approdare all’Altach in prestito.

Gli sono bastati 17 secondi per segnare la prima rete in amichevole per la squadra austriaca allenata da Klose.