Ex Milan, Kessie non lascerà il Barcellona a gennaio: le ultime. L’ex giocatore rossonero non saluterà il club spagnolo a gennaio

Non lascerà il Barcellona Frank Kessie. Il giocatore ex Milan è stato oggetto di voci di mercate, smentite dal ds del club spagnolo, Jordi Cruyff.

In un’intervista rilasciata a Mundo Deportivo, ha spiegato che non ci sarà alcuna uscita: «Nessuna uscita in programma per lui nei piani. Né da parte nostra, né da parte sua, anche se ho letto anche io le notizie…»