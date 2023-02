Ex Milan, a giugno l’Inter ci riproverà per Kessie: rimane l’ipotesi dello scambio con Brozovic. I neroazzurri vogliono l’ex rossonero e pensano ancora allo scambio con il Barcellona

L’Inter vuole Franck Kessie per la prossima estate. La squadra milanese ha provato a portarlo di nuovo a Milano questa gennaio, ma il tentativo è fallito.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la posta dello scambio rimanere aperta: i due club proveranno a rimettere in piedi l’operazione con il cartellino di Marcelo Brozovic da utilizzare come merce di scambio per l’ex Milan.