Jens-Petter Hauge subito in gol con la maglia dell’Eintracht Francoforte. L’attaccante norvegese, in prestito con obbligo di riscatto dal Milan, ha trovato la rete all’86’ nell’esordio in Bundesliga contro il Borussia Dortmund. Non è bastato al club rossonero per evitare la sconfitta (5-2 il finale) ma di sicuro è un ottimo inizio per il classe ’99, subentrato nel secondo tempo.