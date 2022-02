Ex Milan, Dalot: «Io e Ronaldo abbiamo un rito prima delle partite»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nel corso di una sessione di Questions & Answers con i tifosi del Manchester United, Diogo Dalot ha svelato un retroscena che riguarda lui e Cristiano Ronaldo:

«Da quando ho iniziato a giocare a calcio come professionista, ho sempre cercato di mantenere alcune abitudini per migliorare le mie prestazioni. Nell’ultima stagione sono migliorato in termini di preparazione agli allenamenti e alle partite. Parlo di alimentazione, ore di sonno o semplicemente della musica che ascolto. Tutti i giocatori hanno i loro “riti”; a dire il vero io non ne ho molti, ma ora ho preso l’abitudine di bere un caffè con Cristiano in hotel, prima delle partite. Non sono un grande appassionato ma abbiamo iniziato a berlo mentre parliamo della partita. Ci concentriamo»