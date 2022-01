Ex Milan – Borini può tornare in Serie A: c’è la Sampdoria

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ex Milan – Sampdoria: idea Borini per l’attacco. L’esterno offensivo è legato al Fatih Karagumruk fino al 2023

La Sampdoria valuta diverse alternative per rinforzare gli esterni d’attacco. Le difficoltà sorte nella trattativa con il Friburgo per Vincenzo Grifo potrebbero indurre i blucerchiati a puntare su Fabio Borini, attualmente in forza ai turchi del Fatih Karagumruk.

Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, ci sarebbero già stati i primi contatti tra le parti per riportare in Serie A il classe ’91 ex Milan e Roma.