Ex Milan, Bonucci omaggia Federer dopo il ritiro – FOTO

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus ed ex Milan, ha elogiato Roger Federer dopo il ritiro dello svizzero

Ieri sera, durante la Laver Cup Roger Federer ha giocato la sua ultima partita in doppio con Rafael Nadal. Una loro immagine, seduti insieme ha fatto il giro di tutti i Social, tra i quali quelli di Leonardo Bonucci.

«Questa foto è una lezione. Non di sport. Di Vita. Dovremmo guardarla tutti i giorni. Grazie, perché anche seduti su una panchina, continuate ad essere esempi da seguire. Perché l’amicizia nella rivalità, il rispetto dell’altro, quelle mani che non si vorrebbero mai lasciare siano da insegnamento per ogni generazione».