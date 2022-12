Bianchimano: «La prima volta a Milanello è stato un sogno». Le parole dell’ex calciatore rossonero

Andrea Bianchimano ha parlato ai microfoni di lacasadic.com dei suoi ricordi degli anni al Milan. Ecco le parole del calciatore della Lucchese ed ex Milan:

«Io sono milanista. Non mi sembrava vero, non riuscivo a crederci. Ho realizzato con il tempo. La prima volta a Milanello è stato un sogno. Brocchi? Era fantastico, mi ha insegnato tanto. Mi ha aiutato a crescere come persona, mi ha dato tanto come allenatore. Ho avuto anche la fortuna di essere allenato da gente come Nesta e Oddo. E’ stato un privilegio. Al Torneo di Viareggio siamo stati eliminati dalla Juventus. Mi marcavano Alex e Mexes. Philippe era un muro, insuperabile. In porta c’erano Diego Lopez e Abbiati, non ricordo neanche se sono mai riuscito a fargli gol. L’emozione era tanta, io provavo a rimanere sempre concentrato al 100%. Non riuscivo a credere di essere lì. Balotelli aveva uno stra-potere fisico incredibile. Sarebbe potuto diventare uno dei migliori del mondo».