Ex Milan, Balotelli, tentazione Cagliari: la situazione

Il Cagliari si mette sulle tracce dell’ex Milan Mario Balotelli per gennaio: l’attaccante potrebbe tornare in Italia

Il Cagliari in questo inizio di stagione ha mostrato alcune difficoltà in zona offensiva: sono solo sei le reti messe a segno in altrettante giornate di campionato e solo una è arrivata dagli attaccanti.

Secondo quanto riportato da Seriebnews i sardi starebbero pensando ad una pazza idea per il mercato del prossimo gennaio: riportare in Italia Mario Balotelli che non ha iniziato nel migliore dei modi l’avventura in Svizzera al Sion.