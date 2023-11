L’ ex arbitro Chiesa sul mancato rosso a Parisi: «È un errore grave»

L’ex arbitro di Serie A, Massimo Chiesa, ha voluto dire la sua sull’episodio del mancato rosso a Parisi in Milan Fiorentina

Intervistato da TMW, l’ex arbitro Massimo Chiesa si è espresso così sull’episodio del calcio di rigore concesso al Milan contro la Fiorentina e sul mancato cartellino rosso per Parisi.

LE PAROLE – «Il rosso non dato a Parisi è un errore grave. C’erano tutte le caratteristiche per prendere il provvedimento dell’espulsione, proprio per la tipologia dell’azione. Rigore e non espulsione è una decisione che non mi trova assolutamente d’accordo».