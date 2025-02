Evani a La Gazzetta: «Mancata un po’ la fortuna negli episodi. Dispiace soprattutto per una cosa»

Evani, ex calciatore del Milan che ha scritto pagine importanti della storia del club, ha detto la sua sull’eliminazione dei rossoneri

Alberico “Chicco” Evani, un ex calciatore che ha fatto parte di pagine importanti della storia del Milan, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Questo il suo commento su cosa è mancato nella gara di Champions League con il Feyenoord:

LE PAROLE – «Di sicuro è mancata un po’ la fortuna negli episodi. Dal gol subito da Maignan a Rotterdam all’espulsione di Theo a San Siro, il Milan ha pagato ogni errore. Ma in Europa è così, non puoi permetterti di sbagliare. Dispiace perché nel primo tempo della sfida di Milano la squadra di Conceiçao aveva segnato subito, stava producendo molto senza concedere nulla. La partita era in pieno controllo, allo Stadio si aspettava solo il raddoppio. Non c’era la sensazione che gli olandesi potessero segnare»